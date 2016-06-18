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حماس تنفى وجود مقترح هدنة 10 سنوات مع إسرائيل مقابل امتيازات اقتصادية

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حماس تنفى وجود مقترح هدنة 10 سنوات مع إسرائيل مقابل امتيازات اقتصادية حماس تنفى وجود مقترح هدنة 10 سنوات مع إسرائيل مقابل امتيازات اقتصادية
نفت حركة "حماس" تقارير إعلامية حول وجود مقترح هدنة مع الاحتلال الإسرائيلى مقابل امتيازات اقتصادية لقطاع غزة.

وقالت حركة حماس فى تصريح صحفى مقتضب اليوم (الأربعاء) إنها "تنفى ما أورده أحد المواقع حول وجود مقترح هدنة 10 سنوات مقابل امتيازات اقتصادية، وتؤكد أن ما ورد فى الخبر من تفصيلات لا أساس له من الصحة".

وكانت مواقع اخبارية فلسطينية محلية ذكرت أن الإسرائيلية قدمت عبر أحد مستشارى نتنياهو عرضا من 9 نقاط الى حركة حماس تتضمن هدنة لمدة 10 سنوات مقابل امتيازات اقتصادية كبيرة، واستعداد لتطوير الاقتصاد فى قطاع غزة بشكل كبير.
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