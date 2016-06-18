التموين: أغلقنا معرضى أهلاً رمضان بإسنا والأقصر وجارى استكمال العمل بمعرض طيبة

صرح عبد المنعم السباعى وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم السبت، أن المديرية أنهت عمل معرضى "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر ومدينة إسنا، وذلك لانتهاء فترة التشغيل المخصصة لهم وهى الـ15 يوماً، حيث أنه تبين أن الإقبال أصبح ضعيفا للغاية خلال الأيام الأخيرة، بعد قيام المعارض بتأدية دورها فى التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأسعار.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المديرية تواصل جهودها فى مراقبة الأسعار بمختلف المحلات التى تقدم الخدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ومازالت كافة فروع الشركة المصرية، تقدم العروض المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين حتى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح عبد المنعم السباعى أن بالنسبة لمعرض "أهلاً رمضان" بمدينة طيبة الجديدة فإنه مازال مستمراً فى تقديم الخدمة، حيث أن الإقبال مازال كبيرا للغاية على عملية الشراء داخله، حيث أنه مقام بالجهود الذاتية للمديرية، وجارى استكمال العمل به حتى نهاية الأسبوع.

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