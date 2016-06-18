الوادى الجديد تنهى استعدادتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

انهت محافظة الوادى الجديد والمديريات المختصة كافة الاستعددات للاحتفال بذكرى ثورة 30 يوينو، حيث استعدت رئاسة المراكز الإدارية ومديري الشباب والرياضة والثقافة والصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة ومركز النيل للإعلام للاحتفالية. وبدأت رئاسة المراكز فى وضع أعلام وزينة فى الأحياء والميادين وتجميل ونظافة ودهان الشوارع وتركيب شاشات عرض بالميادين الرئيسية لعرض الانجازات المكتسبة من ثورة 30 يونيو خلال عامين.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الأقليم، إن الاحتفال سوف يضم موكب سيارات الزهور ومهرجان للمشى وختام دورة كرة القدم وأنشطة رياضية وطابور عرض وحملة أعلام وخيول وهجن وفنون شعبيه وعروض رياضيه وألعاب شعبية وموسيقى عربية واغانى وطنيه وكورال الأطفال.

- محافظ أسوان يبحث إستعدادات المحافظة للإحتفال بثورة 30 يونيو