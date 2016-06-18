ظريف: المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران ضئيلة للغاية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حجم المساعدات الدولية، التي تتلقاها بلاده لاستضافتها اللاجئين، ضئيلة جدا ولا تتناسب مع ما تنفقه في هذا المجال.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بأن ظريف أشار – خلال استقباله في طهران اليوم السبت المفوض الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي – إلى العدد الكبير جدا للاجئين في إيران بصورة شرعية أو غير شرعية وقال: “إن إيران سعت على الدوام لتوفير إمكانيات جيدة للاجئين وأنفقت الكثير خاصة في مجال التعليم لهم”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المانحة للمساعدات، العمل عبر زيادة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية داخل أفغانستان، لتوفير البنية التحتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين ومساعدتهم للاندماج في المجتمع الافغاني.

وأوضح بهذا الصدد، أن الاستثمارات المنجزة قليلة جدا، مؤكدا ضرورة المزيد من العمل في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب غراندي عن أمله في زيادة المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران، لافتا إلى أن حجم المساعدات الدولية الممنوحة قليل مقارنة بعدد اللاجئين في إيران.

أ ش أ