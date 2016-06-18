أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ظريف: المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران ضئيلة للغاية

Google+ Print
ظريف: المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران ضئيلة للغاية ظريف: المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران ضئيلة للغاية

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حجم المساعدات الدولية، التي تتلقاها بلاده لاستضافتها اللاجئين، ضئيلة جدا ولا تتناسب مع ما تنفقه في هذا المجال.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بأن ظريف أشار – خلال استقباله في طهران اليوم السبت المفوض الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي – إلى العدد الكبير جدا للاجئين في إيران بصورة شرعية أو غير شرعية وقال: “إن إيران سعت على الدوام لتوفير إمكانيات جيدة للاجئين وأنفقت الكثير خاصة في مجال التعليم لهم”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المانحة للمساعدات، العمل عبر زيادة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية داخل أفغانستان، لتوفير البنية التحتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين ومساعدتهم للاندماج في المجتمع الافغاني.

وأوضح بهذا الصدد، أن الاستثمارات المنجزة قليلة جدا، مؤكدا ضرورة المزيد من العمل في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب غراندي عن أمله في زيادة المساعدات الدولية للاجئين داخل إيران، لافتا إلى أن حجم المساعدات الدولية الممنوحة قليل مقارنة بعدد اللاجئين في إيران.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا