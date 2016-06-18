ضبط 22 حالة غش في امتحان “الكيمياء” بالثانوية الأزهرية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء، في ظل انتشار فرق المتابعة الميدانية في اللجان لمراقبة سير الامتحانات، فيما تم ضبط 22 حالة غش خلال الامتحان بعدد من المحافظات.

وكشف التقرير اليومي لسير الامتحانات وضبط اللجان، عن أن طالبين من لجنة كفر صقر بنين بالشرقية، قاما بتمرير ورقة الأسئلة على إحدى صفحات الغش خلال النصف الأول من وقت الامتحان، وعلى الفور استطاعت لجان المتابعة الميدانية لمشيخة الأزهر الموجودة داخل اللجنة، من ضبط الطالبين وبحوزتهما الهواتف المحمولة وسماعات بلوتوث وتم العثور على جهات الاتصال التي تواصلا معها وصور أسئلة الامتحانات، وتم تحرير محضري غش للطالبين وتسليمهما للشرطة التي أحالتهما للنيابة العامة لتمريرهما أوراق الأسئلة وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠١اسنة ٢٠١٥.

كما تم تحرير محضري غش لطالبين آخرين باللجنة ذاتها (كفر صقر بنين)، كان بحوزة أحدهما هاتف محمول وسماعة للهاتف، وبحوزة الآخر أوراق غش خاصة بالمادة، كما تم تحرير محضري غش ورقي بلجنة أولاد صقر بنين، ومحضرين آخرين بلجنة أبو كبير بنين، بالإضافة إلى تحرير محضر غش لطالب بلجنة ههيا، بعد رصده من قبل غرفة المتابعة بمشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية وهو يتواصل مع صفحات الغش.

وفي كفر الشيخ، تم تحرير أربعة محاضر غش لأربع طالبات استخدمن الهواتف المحمولة داخل اللجان للغش، ومحضر لطالبة مزقت ورقة الإجابة في أثناء انعقاد لجنة الامتحانات، وكانت المحاضر الخمسة بلجنة فتيات دسوق.

كما تم تحرير محضري غش لطالبين بلجنة بنين الحامول، كان بحوزتهما هواتف محمولة داخل اللجنة، وكذا تحرير محضر غش لطالبة بلجنة فتيات بيلا، كان بحوزتها هاتف محمول داخل اللجنة.

وفي سوهاج، تم تحرير محضري غش لطالبين بلجنة أولاد طوق بمعهد الزوازية، ضُبط بحوزتهما هواتف محمولة داخل اللجنة، وتحرير 3 محاضر غش لطلاب بلجنة عرابة أبيدوس.

أ ش أ