أنا حامل وأحب تناول الطباشير والثلج والرمل!

من الحكايات القديمة التي ترويها إحدى الأمهات عن صديقة لها كانت تهوى تناول الطين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، أما أخرى فقد امتلأت معدتها بقطع الطباشير، وثالثة كانت تأكل قطع الثلج طيلة فترة حملها.

وقد اعتقد الأزواج أن هذا نوعاً من الدلال الزائد، ولكن دراسة أمريكية جديدة أكدت أن هذه الظواهر ما هي إلا تعبيراً عن حالة تصيب الحوامل وتم الكشف عنها كالتالي وكما أفاد الدكتور محمد موسى استشاري أمراض النساء والولادة:



• عندما تقبل الحامل على تناول أطعمة غريبة مثل الطباشير والثلج والرمل بصورة غير طبيعية فهذا أحد الدلائل على أن الحامل تعاني من نقص في الحديد في جسمها خلال فترة الحمل.

• من علامات نقص الحديد أثناء الحمل ظهور التشقق في زوايا الفم.

• ظهور التهابات على اللسان ولكن تكون غير مؤلمة.



• تقصف الأظافر وسقوط الشعر.

• اللهاث والتعب لأقل مجهود.

• شحوب في الوجه.



• آلام في العضلات.

• ارتفاع في ضربات القلب بصورة غير طبيعية.



أما عن مخاطر الإصابة بفقر الدم فتكون كالتالي:

• الولادة المبكرة.

• تأخر نمو الطفل

• عيوب خلقية في الطفل خصوصاً في العمود الفقري.



وعلى ذلك يجب أن تقوم الحامل بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل:

• البيض

• اللحوم

• اللبن ومشتقاته

• الخضار الورقية



• المكسرات الغير مملحة وأن تكون محمصة للتخلص من دهونها.

• تناول الفلفل الأخضر والبندورة.

• البعد عن المشروبات الغازية والشاي والقهوة.

• البقوليات مثل الفول والفاصوليا البيضاء.

• تناول مكملات الحديد حسب إرشادات الطبيب فقط.