الاحتلال الإسرائيلى يسحب 1200 تصريح من تجار غزة خلال الأشهر الأخيرة

اتهم مدير الدائرة الإعلامية فى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية فى قطاع غزة محمد المقادمة، سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمواصلة سحب التصاريح سارية المفعول من تجار قطاع غزة منذ أربعة أشهر.

وقال المقادمة - فى تصريح صحفى اليوم السبت، تعقيبا على إعلان منسق الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة يؤاف مردخاى عن توقف إصدار تصاريح تجارية لسكان قطاع غزة - إن قوات الاحتلال سحبت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 1200 تصريح تاجر من القطاع من أصل 3500 تصريح تصدرها.

واستبعد منع سلطات الاحتلال، إصدار تصاريح تجارة جديدة لتجار القطاع، موضحا أن سلطات الاحتلال سلمتهم أمس الأول تصاريح جديدة لتجار من القطاع .. لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تراجعت عن تسهيلات كانت قد تحدثت عنها قبل شهر رمضان، حيث سمحت أمس بخروج 200 مصل فقط لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة الجنرال يؤاف مردخاى قد أعلن أمس وقف إصدار تصاريح تجارية لسكان قطاع غزة بدعوى استغلال حركة (حماس) لهذه التصاريح فى تمويل عناصر الحركة فى الضفة الغربية.

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