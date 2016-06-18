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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم فرض عقوبات نتيجة لشغب مشجعين الكروات والأتراك

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم فرض عقوبات نتيجة لشغب مشجعين الكروات والأتراك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم فرض عقوبات نتيجة لشغب مشجعين الكروات والأتراك

ارشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، “إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين الكرواتي والتركي للعبة الشعبية بسبب شغب جماهيريهما في بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة في فرنسا”.

ونقلت قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الاتحاد القاري قوله – في بيان – “إن الاتحادين ربما تُفرض عليهما عقوبات بعد أن قامت جماهيريهما “بإلقاء أشياء وإطلاق ألعاب نارية” .
> وأضافت الشبكة أن كرواتيا تواجه تهما إضافية تتعلق “بالسلوك العنصري” بينما تواجه تركيا تهم اجتياح الجماهير أرض الملعب.

يُشار إلى أنه وقعت أعمال الشغب – يوم أمس الجمعة – خلال فوز إسبانيا 3-صفر على تركيا، وتعادل جمهورية التشيك 2-2 مع كرواتيا.. وسيتم التحقيق في هذه الأحداث بعد غد الاثنين.
> وتوقفت مباراة كرواتيا في سانت إيتيين عدة دقائق، بعد أن ألقت جماهيرها ألعابا نارية على أرض الملعب واشتبكت مع بعضها البعض.. وسقطت ألعاب نارية ومقذوفات أخرى على الملعب بالقرب من موقع شرطة مكافحة الشغب أمام مدرجات الجماهير الكرواتية.

أ ش أ

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