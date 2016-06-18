الجيش الجزائري يعلن قتل 73 إرهابيًا في 5 أشهر

أعلن الجيش الجزائري عن نجاح قواته في قتل 73 إرهابيًا وضبط ترسانة هامة من الأسلحة في عمليات مختلفة لقواته في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو الماضيين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أظهرت حصيلة نشرتها مجلة الجيش الناطقة باسم الجيش الجزائري في عددها الخاص بشهر يونيو الحالي، مقتل 73 إرهابيًا واعتقال 111 إرهابيًا وعناصر إسناد ودعم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وجرى اكتشاف وتدمير 248 مخبأ وملجأ، إلى جانب ضبط ترسانة هائلة من الأسلحة منها 485 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و42 بندقية رشاشة و26 مدفعًا من نوع هاون عيار 60 و81 مم، و34 بندقية صيد و25 بندقية مضخية، و16 قاذفة صواريخ “ار بي جي 7″.

وتحفظت قوات الجيش الجزائري على 723 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية، و79 قنبلة تقليدية الصنع، و18 قنبلة دخانية، و49 مدفعًا تقليدي الصنع، كما اكتشفت 151 لغمًا تقليدي الصنع و22 لغمًا مضادًا للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات، إلى جانب ضبطها لكمية هامة من الذخيرة ووسائل اتصال متطورة.