7 فوائد صحية تجعل "البسلة" طعامك المفضل فى رمضان

البسلة من أفضل الأطعمة التى تجمع بين المذاق الجيد والفوائد الصحية الرائعة، وهى تتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين، وتوجد الكثير من الأسباب الصحية المقنعة التى تدفعك لتناول "البسلة" وجعلها تحجز موقعًا أساسيًا على مائدة إفطارك، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.البسلة غنية بفيتامين "ك"، وهو ضرورى لصحة العظام والقلب.

2.البسلة غنية بالبروتين، وهو ضرورى لتقوية وتجديد العضلات وتعزيز قدرتك على صلاة التراويح وأداء الأعمال البدنية المختلفة أثناء الصيام.

3.البسلة غنية بالألياف وهى تساهم فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى، كما تسرع الشعور بالشبع، وبالتالى الحد من كمية الطعام التى يتناولها الإنسان ومقاومة السمنة وفرط الوزن.

4.تتمتع البسلة بخواص رائعة مضادة للالتهابات وتحد من أعراض التهابات المفاصل.

5.البسلة غنية بالحديد، وهو عنصر ضرورى لتكوين الهيموجلوبين، الذى ينقل الأكسجين إلى جميع أعضاء جسمك خاصة المخ، وهو ما سيقلل فرص إصابتك بالإرهاق وضعف التركيز.

6.تحتوى على تركيزات جيدة من المنجنيز، وهو عنصر ضرورى لتنظيم سكر الدم وتعزيز صحة العظام والوقاية من التجاعيد.

7.البسلة مفيدة جدًا للقلب نظرًا لاحتوائها على تركيزات عالية من البيتاجلوكان (ألياف ذائبة)، تساهم فى خفض الكولسترول الضار، كما تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر من النوع الثانى.

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