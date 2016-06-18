في_إفريقيا - مارتن يول يستبعد الشيخ وسعد سمير.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام زيسكو

استبعد مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي كل من باسم علي ومسعد عوض وسعد الدين سمير من قائمة الأهلي لمواجهة زيسكو الزامبي.

ويلتقي الأهلي مع زيسكو الزامبي عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

واستبعد مارتن يول كل من "مسعد عوض - أحمد الشيخ - سعد الدين سمير - باسم علي - أحمد حمدي" من قائمة المباراة.

وكان يول قد أعلن التشكيل الأساسي للفريق، والذي شهد عودة أحمد فتحي وأحمد حجازي. "طالع التشكيل الأساسي للأهلي".

وبذلك تكون دكة بدلاء الأهلي أمام زيسكو مكونة من:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - محمد هاني - حسين السيد - عمرو السولية - عماد متعب