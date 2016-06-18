استراحة #في_إفريقيا - الأهلي (1) - (1) زيسكو.. أنطوي يتعادل

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي وزيسكو يونايتد الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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- استراحة

ق31: تمريرة من رمضان صبحي سددها أنطوي مباشرة في مرمى الفريق الزامبي.

ق27: تسديدة من تشينجاندو من حدود منطقة الجزاء تعامل معها إكرامي بشكل خاطيء، اتصطدم الكرة بيد حارس الأهلي ثم تسكن الشباك.

ق21: تسديدة قوية مت شاما تصدى لها إكرامي بشكل رائع وحولها لركنية.

ق7: مؤمن يسدد ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء في يد الحارس الذي ينقذ الموقف على مرتين.

انطلاق المباراة