استراحة #في_إفريقيا - الأهلي (1) - (1) زيسكو.. أنطوي يتعادل

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي وزيسكو يونايتد الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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- استراحة
ق31: تمريرة من رمضان صبحي سددها أنطوي مباشرة في مرمى الفريق الزامبي.
ق27: تسديدة من تشينجاندو من حدود منطقة الجزاء تعامل معها إكرامي بشكل خاطيء، اتصطدم الكرة بيد حارس الأهلي ثم تسكن الشباك.
ق21: تسديدة قوية مت شاما تصدى لها إكرامي بشكل رائع وحولها لركنية.
ق7: مؤمن يسدد ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء في يد الحارس الذي ينقذ الموقف على مرتين.
انطلاق المباراة