مقتل 13 مسلحا من داعش فى قصف للتحالف الدولى ولتركيا على التنظيم بسوريا

أفادت مصادر عسكرية تركية اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ونيران المدفعية التركية ، قتلت 13 متشددا من تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا .

ونقلت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية عن المصادر قولها " إن الجيش التركى أطلق نيران مدافع الهاوتزر على 32 هدفا فى شمال سوريا ، كما شنت طائرات التحالف غارتها الجوية على مواقع التنظيم للقضاء على أنظمة أسلحة " ، مشيرا إلى أن المتشددين كانوا يستعدون لقصف مواقع عبر الحدود التركية .

يذكر أنه قتل نحو 20 شخصا داخل تركيا هذا العام نتيجة قصف نفذه داعش عبر الحدود.

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