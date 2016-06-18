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مقتل 13 مسلحا من داعش فى قصف للتحالف الدولى ولتركيا على التنظيم بسوريا

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مقتل 13 مسلحا من داعش فى قصف للتحالف الدولى ولتركيا على التنظيم بسوريا مقتل 13 مسلحا من داعش فى قصف للتحالف الدولى ولتركيا على التنظيم بسوريا
أفادت مصادر عسكرية تركية اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ونيران المدفعية التركية ، قتلت 13 متشددا من تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا .

ونقلت قناة ( سكاى نيوز ) عن المصادر قولها " إن الجيش التركى أطلق نيران مدافع الهاوتزر على 32 هدفا فى شمال سوريا ، كما شنت طائرات التحالف غارتها الجوية على مواقع التنظيم للقضاء على أنظمة أسلحة " ، مشيرا إلى أن المتشددين كانوا يستعدون لقصف مواقع عبر الحدود التركية .

يذكر أنه قتل نحو 20 شخصا داخل تركيا هذا العام نتيجة قصف نفذه داعش عبر الحدود.
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مصر 365

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