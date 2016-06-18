اتصالات" و "دو" تدعمان مزاد "أمة تقرأ" بـ 10 أرقام مميزة

أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" دعمهما لمزاد "أمة تقرأ" عبر توفير 10 أرقام هاتف مميزة تفوق قيمتها السوقية ملايين الدراهم للمزايدة عليها ضمن المزاد الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي سيخصص ريعه لدعم الحملة الرمضانية التي تهدف لتوفير 5 ملايين كتاب للمدارس والطلاب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي، عبر توفير 2 مليون كتاب للأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين، بالإضافة لتزويد 2000 مكتبة حول العالم العربي والإسلامي بمليوني كتاب ودعم البرامج التعليمية للمؤسسات الإنسانية الإماراتية في الخارج بمليون كتاب.

وخصصت "اتصالات" خمسة أرقام مميزة للمزاد هي 0565555555 و 0568888888 و 0544444441 و 0544444443 و 0544555554 .. كما خصصت شركة "دو" أيضاً خمسة أرقام مميزة هي : 0523333333 و 0525222222 و 0522222223 و 0525555554 و 0524444442 .

وتعليقاً على مشاركة "اتصالات" في "مزاد أمة تقرأ" ..قال المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" إن ما نشهده اليوم من تسابق الشركات والمؤسسات لدعم حملة "أمة تقرأ" يعكس أصالة مجتمع الإمارات وحبه للعمل الإنساني .. وإن تعزيز روح العطاء والخير ونشر المعرفة والعلم هي مسؤولية مجتمعية علينا جميعاً الالتزام بها والمساهمة في نشرها والتشجيع على تبنيها".

وأضاف "إن شركة اتصالات كانت ولا زالت وستبقى داعماً للمشاريع والمبادرات الإنسانية في دولة الإمارات وخارجها وشريكاً دائماً لكل ما فيه خير المجتمعات ومساهماً أساسياً في أية جهود معرفية وعلمية تسهم في تغيير حياة الناس للأفضل أينما كانوا، وذلك استلهاماً من القيم الإماراتية الأصيلة التي نشأنا عليها والتي أرساها الآباء المؤسسون، ويرسخها اليوم قادتنا في مجتمع الإمارات، عبر العديد من المبادرات الإنسانية المبتكرة".

من جانبه وتعليقا على مشاركة "دو" في المزاد ..قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة "تأتي هذه المشاركة استكمالا لدعمنا لحملة أمة تقرأ وذلك لإيماننا الكبير بأهمية الرسالة التي تحملها هذه الحملة وعمق أهدافها التي تؤثر إيجاباً في مسيرة الشعوب ومستقبلها. إن مسؤوليتنا الاجتماعية تحتم علينا المشاركة بكافة الوسائل الممكنة لإيصال العلم والمعارف إلى كافة الأطفال في العالم".

وأضاف سلطان "حملة أمة تقرأ رسالتها واضحة وهي أن العلم والمعرفة والقراءة هي الطريق الأفضل للقضاء على الجهل، ولا شك أن مشاركة دو تأتي استكمالاً للدور الرائد الذي تلعبه ليس فقط عبر مشاركاتها الإنسانية، وإنما عبر طبيعة عملها والذي توفر من خلاله بنية تحتية تسهم في ربط المجتمعات مع مصادر العلم والتعلم، وتوفر لهم فرصاً غير محدودة للنمو".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن عن دعمه للمزاد بمجموعة من المقتنيات الفنية الخاصة بمكتبه منها قطعة من كسوة الكعبة عمرها 106 أعوام خضراء اللون مصنوعة من خيوط الذهب والفضة أهداها خديوي مصر عباس حلمي باشا في عام 1331 هجرية للكعبة المشرفة.كما تضم المقتنيات التي أهداها سموه لـ "مزاد أمة تقرأ» أيضاً مجموعة من اللوحات والمقتنيات الفينة الخاصة بمكتبه.

وتشمل معروضات المزاد أيضاً خمسة أرقام ثنائية تم توفيرها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمزايدة عليها وتخصيص ريعها لحملة "أمة تقرأ".

وكانت "دو" و"اتصالات" قد ساهمتا مع بداية الحملة بمبلغ 3 ملايين درهم لكل منهما لتوفير 600 ألف كتاب إلى جانب توعية الجمهور بالحملة من خلال إرسال ما يقارب 50 مليون رسالة نصية تشجيعية تحث على المشاركة في الحملة، فضلاً عن تخصيص أرقام مجانية للتبرع من خلالها حيث يكلف الكتاب الواحد 10 دراهم.

وبإمكان الراغبين بالمشاركة في الحملة والتبرع إرسال كلمة "إقرأ" إلى الرقم 9030 للتبرع بثلاثين درهماً تعادل قيمة طباعة ثلاثة كتب أو الرقم 9900 للتبرع بـ 900 درهم كلفة طباعة 90 كتاباً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق حملة "أمة تقرأ" مع بداية شهر رمضان المبارك حيث شهدت مشاركة حكومية ومجتمعية كبيرة إلى جانب تعاون العديد من المؤسسات لإنجاحها. وتستمر الحملة حتى 19 رمضان الذي يوافق يوم زايد للعمل الإنساني، حيث يقوم الهلال الأحمر الإماراتي ودبي العطاء أيضاً باستقبال التبرعات عبر حساباتهم البنكية وعبر عشرات الفروع ومحطات جمع التبرعات المنتشرة في الدولة.