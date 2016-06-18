محافظ أسيوط : «أنا مسئول عن المواطنين .. ولن أتهاون في حقوقهم»

مراسل«ONA»:

> أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أنه لن يتم السماح بتوقف أى محطة مياه أو التوقف عن عمل الصيانة لها على مستوى المحافظة والتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر، بسبب معاملات مالية أو لأى سبب آخر، مشيرًا إلى أنه سيتم تحميل المخالف المسئولية القانونية.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمحطة مياه منفلوط المرشحة لمعرفة مستوى أداء المحطة والمعوقات التى تواجه عملية تشغيلها.

وقال محافظ أسيوط في تصريح صحفي، إن المحطة من المفترض أن يتم تسليمها فى مواعيد سابقة إلا أنه توجد ملاحظات فنية لم يتم إنهاؤها حتى الآن وأن المحطة تعمل بربع كفاءتها وطلمبة واحدة تعمل من 4 طلمبات، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرا واضحا من الشركات المنفذة، وأنه قدم تقريرا وافيا إلى المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

وأضاف، أن هناك شكاوى من ضعف المياه على مستوى مركز منفلوط بالكامل جراء الأعطال الفنية الموجودة بالمحطة، وأنه أبلغ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بذلك وقال “أنا مسئول عن المواطنين ولن أتهاون فى حقوقهم”، مؤكدًا أنه لن يسمح بإنقطاع المياه مرة أخرى، وأنه سيتم تحويل جميع المسئولين للنيابة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس محسن محمد الحسينى رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وسامح عبد العليم مستشار المحافظ لشئون المحليات وصلاح عامر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة واحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط.

كما أمر المهندس ياسر الدسوقى، بتشكيل لجنة لإعداد تقرير بالخطوات والمدة الزمنية التى سيتم من خلالها تسليم المحطة بالكامل ليتم تشغيلها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث تقوم شركة هورس بتشغيل المحطة فى الوقت الحالى إلى أن يتم تسليمها بشكل نهائي.

وتابع محافظ أسيوط جولته بتفقد أجزاء المحطة للاطمئنان على حالة المعدات ومدى كفاءتها، كما تفقد فلاتر المياه بالمحطة، حيث تبين أن هناك 4 فلاتر خارج الخدمة وبالتالى تعمل المحطة بربع طاقتها الأمر الذى يتسبب فى قلة إنتاجيتها من المياه، كما تفقد معمل تحليل المياه ونظام الكلور بالمحطة، حيث وجه بتلافى الأخطاء على الفور والإسراع فى إنهاء جميع أعمال الصيانة لتسليم المحطة فى أقرب وقت.

ومن ناحيته، قال المهندس محسن محمد الحسينى، إن المحطة تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 195 مليون جنيه وتتضمن محطة مياه مرشحة وعدد 2 خزان بالإضافة إلى شبكة طول 82 كم .