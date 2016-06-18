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مستحضرات التجميل تضعف خصوبة المرأة أبرزها طلاء الأظافر وصبغة الشعر

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مستحضرات التجميل تضعف خصوبة المرأة أبرزها طلاء الأظافر وصبغة الشعر مستحضرات التجميل تضعف خصوبة المرأة أبرزها طلاء الأظافر وصبغة الشعر
قد تعانى بعض النساء من مشاكل فى الخصوبة أو من وجود صعوبة لحدوث الحمل. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن مستحضرات التجميل تؤثر على الهرمونات والخصوبة عند النساء، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة قد تؤثر على خصوبة المرأة وقد تعيق الحمل، مما يتطلب الأمر اختيار منتجات التجميل بعناية.

وذكر التقرير بعض منتجات التجميل التى تؤثر على خصوبة المرأة وتؤدى إلى العقم، وتتضمن الآتى..

1-

طلاء الأظافر: يحتوى على بعض المواد الكيميائية مثل البنزين ومادة التولوين الموجودة فى طلاء الأظافر وصبغات الشعر، كما أنها تؤثر على الدورة الشهرية ويمكن أن يزيد من خطر التعرض للإجهاض.

2-

صبغة الشعر: بعض المنتجات مثل صبغات الشعر تحتوى على الرصاص، ويمكن أن تؤثر على الخصوبة عند النساء.

3-

منتجات التجميل الأخرى: تحتوى على مواد كيميائية أخرى تعرف باسم الفورمالديهايد، التى تزيد من خطر العقم والإجهاض.

4-

الإسبراى: من البخاخات المعطرة التى تحتوى على الفثالات، وقد تؤثر على الهرمونات ويسبب العقم.

5-

الكريمات: يتم إضافة بعض المواد الكيميائية إلى الكريمات والغسول لإعطاء رائحة جيدة، وهذه المواد ليست جيدة للبشرة أو الخصوبة.

6-

مرطبات البشرة: تحتوى على البولى ايثيلين جلايكول، فهى ضارة للنساء اللاتى يخططن لحدوث الحمل.

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