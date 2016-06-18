إيطاليا تتهم جامعة كامبريدج بتعطيل التحقيقات فى قضية مقتل جوليو ريجينى

اتهمت الحكومة الإيطالية جامعة كامبريدج البريطانية بتعطيل التحقيقات وإخفاء معلومات فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى لقى حتفه فى مصر أوائل العام الجارى.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم السبت أن مسئولين ومحققين إيطاليين اتهموا المشرفين عليه فى الجامعة بعدم ضمان أن عمله البحثى لن يعرضه للخطر.

وكان قد اختفى ريجينى، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج يوم 25 يناير الماضى، وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

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