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محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو

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محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار احمد القاضى، اليوم "السبت"، حجز دعوى "نفقة الصغيرين" المقامة من الفنانة "زينة" ضد الفنان أحمد عز للحكم فى جلسة 30 يوليو المقبل.

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلى موكلته "عز الدين"، و"زين الدين" بعد ثبوت نسبهما له وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستى التسوية حرك الدكر الدعوى.


>حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة والبلاغ الكاذب

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