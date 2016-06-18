ارتفاع ضحايا اشتباكات «قوص» إلى 3 قتلى وضبط 6 متهمين بقنا‎

مراسل«ONA»:

> إرتفع عدد ضحايا إشتباكات قوص بين عائلتى”الحجيرات” و “العجاوده”، التى نشبت أمس الجمعة، إلى 3 قتلى و إصابة 15 أخرين، بسبب خلافات قديمة، تجددت بسبب النزاع على قطعة أرض بقرية عباسة، وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، بحوزتهم 6 أسلحة نارية.

> تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شخص على خلفية إصابته بطلق نارى بقوص.

> وكشفت التحريات عن مصرع ” أحمد. ن” من عائله “العجادوه”، متاثرًا بإصابته بطلق نارى، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص وإصابة 15 أخرين من الطرفين، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط كل من “عبد النبى.ع . م”، و” رمضان. ب . ر” ، و”عمر. ع .ا ” من عائلة “الحجيرات “، و”حسين . م. ا”، و”سعد. م . ط” و”خير . م . ع “، وبحوزة المتهمين الأول إلى الخامس عدد 5 فرد روسى، وبندقية ألية بحوزة المتهم السادس .

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .