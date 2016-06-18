مباحث المرور تكشف موظف بالشهر العقارى وراء إصدار توكيلات سيارات مزورة

تمكن ضباط مباحث المرور من ضبط "محمد ع م" 35 سنة، مندوب معرض سيارات، أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور النزهة لإنهاء إجراءات استخراج شهادة بيانات للسيارة رقم ط ص ل 634 ماركة جيب جراند شيروكى، والمقيدة باسم "على ع ى" 33 سنة، صيدلى، وبحوزته توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق بلطيم فى كفر الشيخ، صادر من مالك السيارة وتبين أنه "مزور".

وبمواجهته أقر بأنه يعمل مندوبا لدى معرض سيارات فى مصر الجديدة، ملك "نبيل ع ع" 54 سنة، وأنه يستعين بأحد الأشخاص لتحرير التوكيلات الخاصة بسيارات المعرض واستلامه التوكيل، ونفى علمه بكونه مزور.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث المرور من ضبط "أشرف ع أ" 44 سنة، صاحب شركة، أثناء تقدمه لوحدة مرور النزهة لإنهاء إجراءات استخراج شهادة بيانات للسيارة رقم ر ط ر 674 ماركة جيب شيروكى مقيدة باسم "محمد ع م" 51 سنة، وبحوزته توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق بلطيم صادر من مالك السيارة، وتبين أنه "مزور"، وبمواجهته أقر بتحصله على التوكيل من صاحب المعرض، ونفى علمه بأن التوكيل مزور.

وباستهداف صاحب المعرض أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى أقر باتفاقه مع "مدحت ك ح" موظف بالشهر العقارى فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ "جارى ضبطه"، لقيامه باستخراج توكيلات السيارات المباعة بمعرفة المعرض تسهيلا على عملائه، ونفى علمه بأن الموظف يزور التوكيلات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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