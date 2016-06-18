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الكشف على «8944» حالة في 5 قوافل علاجية مجانية خلال شهر بأسيوط

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الكشف على «8944» حالة في 5 قوافل علاجية مجانية خلال شهر بأسيوط الكشف على «8944» حالة في 5 قوافل علاجية مجانية خلال شهر بأسيوط

مراسل«ONA»:
> واصلت مديرية الصحة بأسيوط، تنظيم قوافل علاجية مجانية بقرى ونجوع المحافظة، والتي تضم تخصصات طبية متنوعة للكشف وإجراء التحاليل والعلاج على نفقة الدولة والأشعة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط في تصريح صحفي، على وجود خطة للقوافل العلاجية موضوعه مسبقًا، سيتم استكمالها بكافة مراكز المحافظة، بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بحيث يستفيد بها أكبر قدر من المواطنين في قرى ونجوع المحافظة خاصة القرى المحرومة.

وقال: إنه تم تنفيذ خمسة قوافل علاجية خلال شهر مايو الماضي، بقرى مراكز المحافظة لمدة يومين لكل قافلة، حيث تم الكشف على 8944 حالة في كافة التخصصات منها، موضحًا أنه خلال تلك القوافل تم توفير الأدوية اللازمة وتحويل الحالات التي تقتضي إحالتها إلى المستشفيات أو العلاج على نفقة الدولة ومشاركة أطباء متخصصين في كافة المجالات من مستشفيات المحافظة للفحص والكشف وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم العلاج اللازم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تحويل 126 حالة للمستشفيات المركزية وإجراء تحاليل لـ524 حالة أخرى، فضلًا عن إجراء أشعة على 199 مريضًا وقياس سكر عشوائي، لـ862 مريضًا، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ1178 مريضًا و910 حالات استبيان للقافلة، وذلك خلال قوافل علاجية تم تنظيمها.

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