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سرقة استمارات بطاقات الرقم القومى و20 ألف جنيه من سجل مدنى شبين القناطر

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سرقة استمارات بطاقات الرقم القومى و20 ألف جنيه من سجل مدنى شبين القناطر سرقة استمارات بطاقات الرقم القومى و20 ألف جنيه من سجل مدنى شبين القناطر
تعرض مكتب السجل المدنى بشبين القناطر، لسرقة استمارات بطاقات الرقم القومى موقعة على بياض ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، من قبل مجهولين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورد بلاغ للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، من الموظفين بمكتب السجل المدنى، صباح اليوم، باكتشافهم سرقة بعض باستمارات بطاقات الرقم القومى موقعة على بياض ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.


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