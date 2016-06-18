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"لجنة الشباب" بالبرلمان: إدراج قانون الرياضة للأجندة التشريعية للعام الحالى

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"لجنة الشباب" بالبرلمان: إدراج قانون الرياضة للأجندة التشريعية للعام الحالى "لجنة الشباب" بالبرلمان: إدراج قانون الرياضة للأجندة التشريعية للعام الحالى
قال أشرف عمارة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد أدرج ضمن الأجندة التشريعية للمجلس خلال العام الحالى.

وأضاف عمارة فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، أنه التقى وفرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة قرار اللجنة بإدارج القانون ضمن الأجندة التشريعية، ليتوافق مع الميثاق الأوليمبى الدولى.

وتركز اجتماعات لجنة الشباب على مناقشة القانون طوال أسبوعين، وحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أسبوعين.

ويعقد عمارة جلسات للحوار المجتمعى حول قانون الرياضة، بلقاء رياضيين سابقين بالنادى الإسماعيلى والقناة، ويجهز لاجتماع موسع مع رؤساء أندية ومراكز شباب الإسماعيلية لجمع الآراء حول القانون ومواد المنشآت الرياضية والجمعيات العمومية به.


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