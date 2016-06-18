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إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة البوهى بإمبابة دون إصابات

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إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة البوهى بإمبابة دون إصابات إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة البوهى بإمبابة دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية فى الجيزة، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة البوهى التابع لدائرة قسم إمبابة، دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران المشتعلة بالشقة بدون معرفة أسباب الحريق.

كانت قد تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/18/السيطرة-على-حريق-بشقة-سكنية-فى-منطقة-الهرم-بدون-إصابات/2766706#' target='_blank'>- السيطرة على حريق بشقة سكنية فى منطقة الهرم بدون إصابات

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