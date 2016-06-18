هروب أمين شرطة متهم بتزوير رخصة سيارة من محكمة السويس بعد حبسه 15 يوميا

هرب "حامد. م" أمين شرطة يعمل بمديرية أمن السويس من محكمة السويس عقب إعلان محكمة استئناف السويس استمرار حبسه لمدة 15 يوما بتهمة تزوير رخصة سيارة.

فيما قررت نيابة السويس الجزئية الإفراج عن " رأفت. س " أمين شرطة بمحكمة السويس بكفالة مالية 2000 عقب التحقيق معه بعد هروب أمين الشرطة حامد. م بمديرية أمن السويس، والذى صدر قرار له من محكمة استئناف السويس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير فى أوراق ومستندات رخصة سيارة.

وكشف مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن أمين الشرطة الهارب يدعى " حامد. م " يعمل بمديرية أمن السويس وأن أمين الشرطة كان قد عرض على النيابة العامة بالسويس، وأمرت بحبسه 4 أيام لاتهامه بالتزوير فى أوراق رخصة قيادة وشاسيه موتور سيارة وقام قاضى المعارضات بالإفراج عنه وعارضت النيابة القرار أمام محكمة استئناف السويس وقبلت المحكمة معارضة النيابة وأمرت بحبسه 15 يوما وعقب صدور قرار الحبس هرب من محكمة السويس.

وأكد المصدر، أن التحقيقات أكدت أن أمين الشرطة الهارب طلب من زميله حارسه أن يدخل دورة المياه فى المحكمة ثم هرب.

من جانبه، قال أسامة الباز محامى حارس أمين الشرطة الهارب، أن موكلى لم يساعد المتهم على الهرب من المحكمة وتوافر حسن السنية، مؤكدا أنه تعرض للخداع لذلك قررت النيابة العامة بالسويس الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

>وأكد أسامة الباز، أن التحقيقات بالقضية مازالت مستمرة وجارى التحقيق واستماع إلى أقوال كل من لهم علاقة بالقضية.

>من جانب آخر، قال مصدر أمنى بالسويس، أن مديرية أمن السويس فور هروب المتهم قامت بتحرير محضر رسمى وإحالته للنيابة، مؤكدا أنه لا يتم التستر على أحد ويتم تفعيل القانون.

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