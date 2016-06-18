أوائل الثانوية التطبيقية والفنية على مستوى الدولة

أعلن مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر بالمؤسسات الثانوية التابعة للمركز، حيث بلغت نسبة النجاح للدفعة الثانية في برنامج العلوم المتقدمة في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الدولة 96.1 % فيما بلغت نسبة النجاح في الدفعة العاشرة من الشعبة العامة بثانويات التكنولوجيا التطبيقية 94.2 %" وفي الدفعة الثالثة من الثانويات الفنية 85%".

وفيما يلي قوائم العشرة الأوائل على مستوى الدولة