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بالفيديو.. الجنايات تقضى بالمؤبد لمحمد مرسى وعبد العاطى والصيرفى فى قضية التخابر

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بالفيديو.. الجنايات تقضى بالمؤبد لمحمد مرسى وعبد العاطى والصيرفى فى قضية التخابر بالفيديو.. الجنايات تقضى بالمؤبد لمحمد مرسى وعبد العاطى والصيرفى فى قضية التخابر
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، بالسجن المؤبد لكل من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، بالسجن المؤبد لكل منهم، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتسريب وثائق ومستندات خاصة بالقوات المسلحة والأمن القومى إلى قطر وذلك بعد 19 شهر من نظر القضيه فى أكاديميه الشرطه بالتجمع الأول.
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>الحكم على مرسى by youm7

كانت محكمة جنايات القاهرة أعلنت تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.

والمتهمون الستة هم: المتهم الرابع أحمد عفيفى، والمتهم السادس محمدى كيلانى، والمتهم السابع أحمد إسماعيل، والتاسع أسماء الخطيب، والعاشر علاء سبلان، والحادى عشر إبراهيم هلال. وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدام 6 متهمين، وهم أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسى و باقى المتهمين.


>- بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر
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مصر 365

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