لقاء الخميسي ضحية «رامز بيلعب بالنار» غداً على «إم بي سي مصر»

يستضيف الفنان رامز جلال، في السابعة من مساءغداً الأحد، في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، على قناة “MBC مصر”، النجمة لقاء الخميسي، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته

وقال بيان صادر عن قناة «إم بي سي مصر»إن الحلقة “غداً” ال سوف تفجر كثير من المواقف غير المتوقعة والمثيرة والتي حبست أنفاس لقاء الخميسي في مُغامرة الظهور مع رامز جلال.

برنامج “رامز بيلعب بالنار”، يُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر”، 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 1:00 بعد منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة 7:00 مساءً الأحد 19 يونيو 2016.