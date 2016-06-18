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بالفيديو..85 سنة سجن وإعدام.. حصيلة الأحكام ضد مرسي.. وحسم "إهانة القضاء" الثلاثاء

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بالفيديو..85 سنة سجن وإعدام.. حصيلة الأحكام ضد مرسي.. وحسم "إهانة القضاء" الثلاثاء بالفيديو..85 سنة سجن وإعدام.. حصيلة الأحكام ضد مرسي.. وحسم "إهانة القضاء" الثلاثاء
حصل الرئيس المعزول محمد مرسى على 85 سنة سجن وحكم بالإعدام فى 4 قضايا من بين 5 قضايا يحاكم فيها، وذلك بعد أن صدر ضده اليوم السبت حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد و15 سنة على ذمة قضية التخابر مع قطر.
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>الحكم على مرسى by youm7

وقضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأيمن الصرفى، بالسجن المؤبد على ذمة القضية الأولى والسجن 15 سنة لمرسى على ذمة التهمة الثانية .

وكان الرئيس المعزول محمد مرسى صدرت ضده العديد من الأحكام فى عدد من القضايا وهى :

قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية


>فى 21 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة فى قضية "أحداث الاتحادية" لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية.

اقتحام السجون والتخابر


>وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى و5 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا لاتهامهم بالتخطيط لاقتحام السجون والمنشآت الأمنية وقتل الضباط والمساجين أثناء ثورة 25 يناير .

التخابر مع حماس


>وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى ومحمد بديع وسعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وصفوت حجازى و11 آخرين بالسجن المؤبد وذلك لتخابرهم مع حركة حماس الفلسطينية والحرس الثورى الإيرانى .

قضية إهانة القضاة


>وفى 16 أبريل 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة محمد مرسى و24 آخرين فى قضية إهانة السلطة القضائية إلى 23 يونيو المقبل.

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الجنايات تقضى بالسجن المؤبد لمحمد مرسى و2 آخرين فى قضية التخابر

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