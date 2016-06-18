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هيئة الدفاع عن الإخوان: اجتماع خلال ساعات لبحث الطعن على "مؤبد مرسى"

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هيئة الدفاع عن الإخوان: اجتماع خلال ساعات لبحث الطعن على "مؤبد مرسى" هيئة الدفاع عن الإخوان: اجتماع خلال ساعات لبحث الطعن على "مؤبد مرسى"
قال محمد طوسون، رئيس هيئة دفاع جماعة الإخوان، إن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن خلال 60 يومًا من صدور الحكم بالمؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، إلى جانب الطعن على إعدام 6 من قيادات الجماعة فى قضية التخابر مع قطر.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع سننتظر حتى استلام نص الحكم من هيئة المحكمة، وحيثياته وستعقد اجتماع خلال ساعات لبحث الطعن الذى ستتقدم به إلى المحكمة.

كانت محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد لمحمد مرسى و2 آخرين فى قضية التخابر مع قطر.

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