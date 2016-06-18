الجروان يلتقى مفوض حقوق الإنسان لحشد الدعم الدولى لحماية لاجىء سوريا

إلتقى أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، بالمفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد ، وذلك ضمن زيارة ووفد البرلمان العربى الى جنيف بهدف دعم قضية اللاجئين السوريين، وعقد ندوة فى مقر الأمم المتحدة بالاشتراك مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حول ضرورة حماية حقوق اللاجئين السوريين، وعرض مبادرة البرلمان العربى بهذا الشأن على مختلف المنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات المختصة بشؤون اللاجئين، وكافة منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة.

وعرض رئيس البرلمان العربى على الأمير زيد مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، والتى تهدف إلى توحيد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل توفير ما يلزم لحماية حقوق اللاجئين السوريين، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان ووثيقة جنيف لحقوق اللاجئين، وتدعو إلى عمل دولى مشترك بين كافة المنظمات المعنية والدول المضيفة للاجئين من أجل دعمها، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للاجئين، وضمان كافة حقوقهم وبالأخص التعليم والتأهيل المهني. وبالذات فى الدول التى تعانى من أزمات كاليونان وقبرص ومقدونيا.

وطالب الجروان المفوضية السامية لحقوق الانسان بالعمل مع البرلمان العربى من أجل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية فى ظل تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين فى بعض الدول. من جانبه شكر المفوض السامى لحقوق الإنسان الجهود الحثيثة للبرلمان العربى ورئيسه، من أجل حماية حقوق اللاجئين السوريين، مشيدا بمبادرة البرلمان العربي، ومؤكدا سعيه للعمل سويا من أجل تطبيق ما تنص عليه المبادرة، لما فيه مصلحة وخير اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.

كما التقى الجروان بالسيد فيليبو غراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ناقلا إليه مبادرة البرلمان العربي، ودعا الجروان المفوضية السامية لحقوق اللاجئين للمزيد من العمل المشترك لما يدعم حقوق اللاجئين السوريين، وطرح الجروان بعض رؤى وأفكار البرلمان العربى بشأن طرق حماية حقوق اللاجئين السوريين وسبل الاستفادة من خبراتهم فى اعمار وتنمية بعض المناطق حول العالم.

من جانبه رحب غراندى بمبادرة البرلمان العربي، شاكرا جهود البرلمان العربى فى هذا المجال، كما أكد على أهمية فكرة البرلمان الاستعانة بالخبرات السورية المتواجدة فى مراكز اللجوء، فى بعض الأعمال مثل التدريس والحرف المهنية، للعمل فى بعض الدول الافريقية الفقيرة ، عارضا امكانية المساعدة من أجل تفعيل هذه المقترح.

وأشار المفوض السامى لحقوق اللاجئين إلى أن حالة اللاجئين فى اليونان بالذات تحتاج إلى دعم خاص حيث يسكن اللاجئين فى مبانى متهالكه ومستودعات غير مؤهلة للسكن. داعيا البرلمان العربى لزيارة مكتب مفوضية اللاجئين فى أثينا، من أجل الاتطلاع عن قرب، وزيادة التنسيق و العمل المشترك فى هذا المجال.

كما التقى وفد البرلمان العربى بأصحاب السعادة ممثلى البعثات الدبلوماسية العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، بحضور مندوب جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الموقف العربى وتعزيز العمل العربى المشترك وبالأخص فى مجال حماية حقوق اللاجئين السوريين، وبحث سبل تدعيم مبادرة البرلمان العربى بهذا الصدد، والعمل على حشد الدعم الدولى للمنظمات الحقوقية والإنسانية والاغاثية، لتحقيق ما فيه خير ومصلحة اللاجئين السوريين فى دول الجوار العربي، والدول الأوروبية.

وأشاد الجروان فى هذا السياق، بجهود المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان، وسائر الدول العربية الداعمة للاجئين السوريين.

وقابل الجروان والوفد المرافق له ويليام سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، واستعرض الجانبان قضية اللاجئين السوريين ، وضرورة توحيد الجهود الدولية لحماية حقوقهم ، واستعرض الجانبان مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، وأبدى الجروان استعداد البرلمان العربى للمشاركة فى أى عمل من شأنه حماية حقوق اللاجئين،

من جانبه أكد سوينج اهتمام منظمته بقضية اللاجئين السوريين وشكره لجهود البرلمان العربى فى هذا الصدد، واتفق الجانبان على العمل وفق خارطة طريق مشتركة من أجل حماية حقوق اللاجئين السوريين، من خلال التواصل عبر المنظمة الدولية للهجرة مع مختلف منظمات المجتمع الدولى، كما تم الاتفاق على حصول البرلمان العربى على صفة مراقب فى المنظمة الدولية للهجرة، من أجل تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار للوصول إلى حلول سريعة لحماية الاجئين السوريين.

والتقى وفد البرلمان العربى برئاسة الجروان، المدير الاقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط روبرت مارديني، وتباحث الجانبان سبل دعم اللاجئين السوريين وحماية حقوقهم وبالأخص فى أراضى الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية، ودعا الجروان ماردينى إلى العمل من أجل اغاثة اللاجئين السوريين فى هذه البلدان، لما يعانونه من ظروف وأوضاع غير إنسانية، مطالبا الصليب الأحمر وكافة الدول والجهات الإغاثية حول العالم، بالتدخل من أجل وقف معاناة اللاجئين السوريين فى اليونان وقبرص ومقدونيا، وتوفير الغذاء والدواء ومستلزمات السكن والحياة الأساسية لهم، كما استعرض الجروان مبادرة البرلمان العربى بهذا الشأن وسبل حشد الدعم الدولى من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني، من جانبه شكر المدير الاقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة البرلمان العربي، مؤكدا استعداد الصليب الأحمر الدولى للعمل مع البرلمان العربى وفقا لمبادرته من أجل إغاثة اللاجئين السوريين.

وكان وفد البرلمان العربى برئاسة الجروان قد التقى مارتن شونجونج، الأمين العام للبرلمان الدولي، على هامش الندوة التى يقيمها البرلمان العربى والفيدرالية العربية لحقوق الانسان فى مقر الأمم المتحدة بجنيف حول حماية حقوق اللاجئين السوريين.

وتباحث الجانبان قضية اللاجئين السوريين وكيفية تقديم الدعم لهم، واستعرض فى هذا السياق رئيس البرلمان العربى مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين. كما تطرق اللقاء إلى التقرير المزمع أن يرفعه مبعوثى البرلمان الدولى الذين يقومون حاليا بزيارة الدول المضيفة للاجئين السوريين، فى أكتوبر للبرلمان الدولى للوقوف على الأوضاع الصعبة التى يعانى منها اللاجئين السوريين.

من جانبه، أكد الجروان أن أوضاع اللاجئين السوريين فى بعض الدول المضيفة لا تحتمل الانتظار حتى أكتوبر، معربا عن رغبته فى عقد اجتماعات مع أعضاء برلمانات الدول الأكثر تضررا من أستقبال اللاجئين، مثل مقدونيا واليونان وقبرص، وذلك بمشاركة البرلمان الدولى، لبحث الأوضاع وكيفية دعم اللاجئين السوريين فيها، و تقديم الدعم لهذه الدول المتضررة بهدف مساندتهم فى استقبال ورعاية اللاجئين السوريين لحين عودتهم لبلادهم، واتفق الطرفان ان يتم العمل عبر التنسيق المباشر من أجل تنفيذ هذا الطرح.

وكان البرلمان العربى قد عقد ندوتين فى مقر الأمم المتحدة بجنيف ، بمشاركة الفيدرالية العربية لحقوق الانسان، وجامعة الدول العربية، حول حماية حقوق اللاجئين السوريين يومى 14 – 16يونيو 2016م، ودعا إليها ممثلى منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى الدولية فى جنيف.

واستعرض أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له خلال الندوات ، مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين . والتى تم توزيعها على كافة الجهات الحاضرة. وطالب الجروان هذه المنظمات الحقوقية الأخذ بمبادرة البرلمان العربي، ودعم تنفيذ بنودها بما يضمن حمايةً حقوق اللاجئين السوريين، بالتعاون مع الدول التى تستضيف اللاجئين وبرلماناتها ومؤسساتها الحقوقية، عبر عملٍ دولى إنسانى مشترك، يوفر للاجئين حياة أكثر إنسانية وفقا لاتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، واتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان، فى ظل الظروف الصعبة التى يعانون منها فى دول اللجوء.

من جانبهم، أشاد ممثلو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بجهود البرلمان العربى واهتمامه الكبير بهذا الملف ، مؤكدين دعمهم لمبادرة البرلمان العربى ، وانهم سيعملون من أجل تفعيل بنود هذه المبادرة مع كافة الجهات المعنية وبالأخص فى الدول المضيفة للاجئين السوريين.

وأكد الجروان خلال الندوتين شكر البرلمان العربى لكافة الدول العربية التى تساعد فى استقبال اللاجئين السوريين، وبالأخص التى تعانى ظروفا اقتصاديةً صعبة كالأردن ولبنان، مشيدا بالدعم الذى تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة لمختلف الدول المضيفة للاجئين السوريينو بالمخيم الذى شيدته الإمارات للاجئين السوريين فى اليونان، داعيا للمزيد من مثل هذه الخطوات من كافة دول العالم.

شمل وفد البرلمان العربى إلى جنيف برئاسة الجروان كلا من أحمد العربى المشرقى رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية، وعبدالله السعدون وجاسم النقبى أعضاء البرلمان العربى.

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