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«التخطيط العمراني» تعتمد الأحوزة العمرانية لـ9 مدن وعزب 20 مركزاً بـ11 محافظة

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«التخطيط العمراني» تعتمد الأحوزة العمرانية لـ9 مدن وعزب 20 مركزاً بـ11 محافظة «التخطيط العمراني» تعتمد الأحوزة العمرانية لـ9 مدن وعزب 20 مركزاً بـ11 محافظة

الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني “أرشيفية”

صرح الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى مدن: رأس البر، وعزبة البرج، والروضة، وميت أبو غالب بمحافظة دمياط.

وقال – فى تصريح له اليوم – إنه تم أيضاً اعتماد الأحوزة العمرانية لبعض العزب والكفور والنجوع، بمراكز: أولاد صقر، والحسينية، وأبو كبير، وفاقوس، والزقازيق، وديرب نجم، ومنيا القمح، وههيا، بمحافظة الشرقية، ومراكز: حوش عيسى، وكفر الدوار، وأبو المطامير، بمحافظة البحيرة، ومركز ديروط، بمحافظة أسيوط، ومركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، ومركز قطور، بمحافظة الغربية، ومركز بنها، بمحافظة القليوبية، ومراكز: إطسا، والفيوم، وأبشواى، وسنورس، ويوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.
> وأضاف رئيس الهيئة إن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية، يأتي فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة2002 لدراسة، ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.

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