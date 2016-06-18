الصحة العالمية: 122 مليون دولار تكلفة السيطرة وعلاج مضاعفات فيروس زيكا

صرحت منظمة الصحة العالمية “WHO” أمس الجمعة، بأن هناك حاجة تقريباً 122 مليون دولار لمنع وإدارة المضاعفات الطبية لفيروس زيكا الذى يسبب تشوهات خلقية فى الأطفال والمنتشر فى جميع أنحاء الأمريكتين.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، قالت وكالة الصحة العالمية إنه يجب وضع استراتيجية مشتركة مع (اليونيسيف) لكيفية التعامل مع الفيروس الذى ينقله البعوض وهناك حاجة إلى التركيز بشكل خاص على رعاية النساء والفتيات فى سن الإنجاب، لافتةً إلى أن تنفيذ الخطة المقترحة تبدأ من الآن وحتى ديسمبر 2017.

وقد تسبب زيكا فى زعر جميع أنحاء الأمريكتين منذ بداية حدوث حالات ولادة الأطفال بخلل فى المخ وصغر حجم الرأس فى البرازيل، التى تعتبر البلد الأكثر تضررا من تفشى المرض.

وأكدت السلطات البرازيلية أن هناك أكثر من 1400 حالة من حالات صغر حجم الرأس فى الأطفال الذين تعرضوا لفيروس زيكا خلال فترة الحمل.

جدير بالذكر أن دراسة علمية أشرف عليها باحثون كولومبيون، كشفت أن إصابة الأم الحامل بفيروس زيكا بعد مرور الربع الأول من الحمل لا يشكل ضرراً على الجنين.

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- باحثون كولومبيون يؤكدون: إصابة الأم بزيكا بعد الـ3 أشهر الأولى من الحمل لا يصيب الجنين بعيوب خلقية

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