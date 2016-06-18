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إذا كنت مريض سكر.. 3 أسباب تجعل البامية خيارك الأول على مائدة الإفطار

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إذا كنت مريض سكر.. 3 أسباب تجعل البامية خيارك الأول على مائدة الإفطار إذا كنت مريض سكر.. 3 أسباب تجعل البامية خيارك الأول على مائدة الإفطار
فى عام 2014، كان 8.5% من البالغين فى جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكر، وبحلول عام 2030، قد يكون مرض السكر السبب الرئيسى السابع للوفاة، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO).

ووفقاً لعدد قليل من الدراسات التى أجريت مؤخراً، كشف الباحثون أن البامية قد تقلل من أعراض مرض السكر بما فى ذلك مرض السكر من النوع 1، ومرض السكر من النوع 2، وسكر الحمل.

وأوضح الباحثون أن هناك عددا من العوامل التى تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكر، بما فى ذلك التاريخ لعائلى للمرض، وعوامل نمط الحياة أيضا قد تلعب دوراً، لذلك يوصى الأطباء بتغيير النظام الغذائى وزيادة التمارين الرياضية للحد من مستويات السكر فى الدم.

وهناك 3 أسباب تجعل البامية الخيار الأول لمريض السكر على مائدة الفطار، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وتشمل:

1- تعزز هرمون الأنسولين لخفض مستويات السكر فى الدم
>2- تزيد من امتصاص العضلات للسكر
>3- تمنع امتصاص السكر فى الأمعاء

وأكد الباحثون أن البامية قد تساعد على خفض مستويات السكر فى الدم لدى بعض الناس مع مرض السكرى لأنها تحتوى على مادة “myricetin” وتوجد فى بعض الأطعمة الأخرى، بما فى ذلك النبيذ الأحمر والشاى.


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