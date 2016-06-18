أخبار ليبيا..المنظمة الدولية للهجرة تعيد 162 مهاجرا نيجيريا من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة- فى بيان السبت، فى جنيف أنها سهلت العودة الطوعية لمهاجرين نيجيريين بلغ عددهم 162 مهاجرا بمن فيهم 28 إمراة و3 أطفال كانوا فى ليبيا وتقطعت بهم السبل وذلك للعودة إلى وطنهم الأم بعد أن قضى 146 منهم شهورا فى مراكز الاعتقال والسجون الليبية فى أبو سليم والزاوية وغيرها وذلك بعد أن كان يتم اعتراضهم فى البحر خلال رحلات للهجرة غير الشرعية يحاولون فيها السفر إلى أوروبا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن إعادة المهاجرين النيجيريين طوعيا من ليبيا تم من خلال التمويل الذى قدمته الأمانة السويسرية للهجرة ضمن برنامج توفير الإعادة الإنسانية وإعادة الإدماج للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا.

وأضافت المنظمة أن عملية الإعادة جرت بالتعاون مع السلطات الليبية والسفارة النيجيرية فى طرابلس وعبر طائرة مستأجرة توجهت إلى أبوجا.

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