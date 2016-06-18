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أخبار العراق..القوات العراقية تحرر قريتين شمالى صلاح الدين من قبضة داعش

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أخبار العراق..القوات العراقية تحرر قريتين شمالى صلاح الدين من قبضة داعش أخبار العراق..القوات العراقية تحرر قريتين شمالى صلاح الدين من قبضة داعش
تمكنت القوات العراقية المشتركة السبت، من تحرير قرية "المسحك" شمالى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين، ووصلت إلى مفرق الشرقاط على أطراف جبال مكحول شمالى العراق فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت اليوم لتطويق الموصل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى الزبيدى، فى تصريح صحفى، أن القوات حررت اليوم أيضا قرية "كريم الخلف" جنوب غرب مصفى بيجى ورفعت العلم العراقى فوق مبانيها، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية بناحية القيارة وقضاء الشرقاط ستكونان منطلقاً لتحرير نينوى ومركزها الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وأضاف: أن القطاعات العسكرية تتقدم شمال صلاح الدين وفى القيارة حيث تقوم بعمليات هجومية على مواقع داعش بهدف تحرير قرى جنوبى الموصل، من خلال ضربات استباقية كبدت داعش خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

ولفت إلى أن قيادة العمليات المشتركة تعمل وفق استراتيجية عزل مناطق سيطرة داعش تمهيدا للسيطرة عليها لتكون منطلقا للعمليات المقبلة وقطع طرق وخطوط إمدادات داعش.

وأشار المتحدث إلى أن حشد العشائر بمناطق الشرقاط والقيارة يشاركون فى العمليات العسكرية التى انطلقت اليوم، لافتا إلى أنه تم إلقاء منشورات عبر الطائرات على المناطق المستهدفة بالعمليات العسكرية تدعو لابتعاد المدنيين عن تجمعات عناصر داعش ومواقعها.
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