أخبار فلسطين..حنان عشراوى تنعى صديقة فلسطين النائبة البريطانية جو كوكس

نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، النائبة فى البرلمان البريطانى عن حزب العمال جو كوكس، التى توفيت عقب تعرضها لإطلاق نار وعملية طعن فى بلدة بريستال شمالى إنجلترا.

وأدانت عشراوى، - فى بيان صحفى السبت، جريمة قتل صديقة فلسطين الوفية التى عملت بتفان وإخلاص لدعم القضية العادلة وحقوق الشعب المشروعة خلال عضويتها فى مجموعة أصدقاء فلسطين فى البرلمان البريطانى عن حزب العمال.

وأضافت: "لقد فقدت أسرة حقوق الإنسان فى العالم مناضلة شرسة وشجاعة، وإنسانة مميزة حرّكتها إنسانيتها لنضالها ضد القهر والظلم والعبودية، ودفاعها بقوة عن حقوق الإنسان فى جميع المحافل الدولية".

وأشارت عشراوى إلى تاريخ كوكس المهنى الحافل بالعمل الإنسانى وتفانيها من أجل قيم الحرية والعدالة والمساواة بما فى ذلك وقوفها إلى جانب اللاجئين السوريين ودفاعها عن قضيتهم ودعم استقبالهم، إضافة إلى مساندتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ومطالبتها برفع الحصار عن قطاع غزة ودعمها لحركة مقاطعة إسرائيل.

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