أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. مقتل 149 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. مقتل 149 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا أخبار سوريا اليوم.. مقتل 149 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل 149 شخصا فى قصف جوى وقصف للجيش السورى ورصاص قناصة وعلى يد تنظيم "داعش" الإرهابى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، رصد انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية.

أخبار سوريا اليوم

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان- فى بريطانيا صباح السبت، أن 149 شخصا قتلوا يوم أمس الجمعة، بينهم 53 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و39 قتلوا فى قصف جوى وقصف لقوات النظام ورصاص قناصة وعلى يد تنظيم "داعش" الإرهابى.

أخبار سوريا اليوم

هز مسئولو وزارة الخارجية المؤسسة الدبلوماسية المطيعة عادة داخل الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمذكرة داخلية تحث واشنطن على القيام بعمل عسكرى ضد السورية، بهدف الضغط على الرئيس بشار الأسد لقبول وقف إطلاق النار وأن تكون الإدارة الأمريكية صاحبة اليد العليا عليه فى أية محادثات مستقبلية بشأن الانتقال السياسى.

ميدانيا قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا فى قصف نفذته فصائل من المعارضة المسلحة على حى بمدينة حلب السورية يخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية فجر اليوم السبت.

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا رصد 5 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية، حصلت جميعها فى محافظة دمشق.

موضوعات متعلقة..


>- لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات "السورية - السورية" فى جنيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان