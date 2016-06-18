أخبار سوريا اليوم.. مقتل 149 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل 149 شخصا فى قصف جوى وقصف للجيش السورى ورصاص قناصة وعلى يد تنظيم "داعش" الإرهابى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، رصد انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان- فى بريطانيا صباح السبت، أن 149 شخصا قتلوا يوم أمس الجمعة، بينهم 53 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و39 قتلوا فى قصف جوى وقصف لقوات النظام ورصاص قناصة وعلى يد تنظيم "داعش" الإرهابى.

أخبار سوريا اليوم

هز مسئولو وزارة الخارجية المؤسسة الدبلوماسية المطيعة عادة داخل الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمذكرة داخلية تحث واشنطن على القيام بعمل عسكرى ضد الحكومة السورية، بهدف الضغط على الرئيس بشار الأسد لقبول وقف إطلاق النار وأن تكون الإدارة الأمريكية صاحبة اليد العليا عليه فى أية محادثات مستقبلية بشأن الانتقال السياسى.

ميدانيا قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا فى قصف نفذته فصائل من المعارضة المسلحة على حى بمدينة حلب السورية يخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية فجر اليوم السبت.

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا رصد 5 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية، حصلت جميعها فى محافظة دمشق.

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