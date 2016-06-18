ضبط مسجل خطر هارب من 19 حكما بينهم 6 بالمؤبد فى الإسكندرية

قامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بدائرة قسم ثان العامرية.

وأسفرت المأمورية عن ضبط كل من " محمد .س"- 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان العامرية المحكوم عليه فى " 19 " حكم حبس جزئى ومستأنف " سرقة – سلاح نارى – قتل وفرض سيطره – استعراض قوة " منهم " 6 " حكم بالمؤبد، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة " 167 " سنة وبحوزته بندقية آلى عيار 7.62×39 مم وخزينة بها عدد 15 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط "على. م" - 21 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول العامرية وبحوزته بندقية آلى عيار 7.62×39 مم – وعدد 2 خزينة - وعدد " 35 " طلقه من ذات العيار، و"محمد. ع" - 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم ثان العامرية "سلاح نارى" غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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