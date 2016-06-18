ضبط مسجل خطر هارب من 19 حكما بينهم 6 بالمؤبد فى الإسكندرية

قامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بدائرة قسم ثان العامرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
> سقوط مهندس هارب من 255 حكم حبس فى قضايا مخالفات مبانى بالإسكندرية
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وأسفرت المأمورية عن ضبط كل من " محمد .س"- 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان العامرية المحكوم عليه فى " 19 " حكم حبس جزئى ومستأنف " سرقة – سلاح نارى – قتل وفرض سيطره – استعراض قوة " منهم " 6 " حكم بالمؤبد، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة " 167 " سنة وبحوزته بندقية آلى عيار 7.62×39 مم وخزينة بها عدد 15 طلقة من ذات العيار.
كما تم ضبط "على. م" - 21 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول العامرية وبحوزته بندقية آلى عيار 7.62×39 مم – وعدد 2 خزينة - وعدد " 35 " طلقه من ذات العيار، و"محمد. ع" - 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم ثان العامرية "سلاح نارى" غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
> سقوط مهندس هارب من 255 حكم حبس فى قضايا مخالفات مبانى بالإسكندرية
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