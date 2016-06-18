أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قاضى "التخابر" قبل الحكم: المتهمون ضروا مركز البلاد الحربى بمقابل مادى

Google+ Print
قاضى "التخابر" قبل الحكم: المتهمون ضروا مركز البلاد الحربى بمقابل مادى قاضى "التخابر" قبل الحكم: المتهمون ضروا مركز البلاد الحربى بمقابل مادى
قال المستشار محمد شرين فهمى قاضى قضية التخابر مع قطر، حول إعدام الستة متهمين فى قضية التخابر مع قطر، إن عقوبة القتل وجبت على المجرمين، لأن هؤلاء جرمهم تعدى فى خطورته على أمن المجتمع والدولة الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود، موضحا أن جريمة الجاسوسية أجاز فيها الإمام مالك قتل الجاسوس، وهو رأى الفقهاء المعاصرين فهو جرم اشد من غيره.

وأضاف المستشار فهمى خلال جلسة النطق بالحكم اليوم: كان الثابت لدار الإفتاء المصرية من واقع المستندات، أن المتهمين حصلواعلى سر من أسرار البلاد لإفشائه لدولة أجنبية، واختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية، التى تتضمن معلومات بالقوات المسلحة وسياسات الدولة الداخلية. وصوروا صورا ضوئية بمقابل مادى، وبقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى.


>- بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365