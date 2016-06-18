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الإعدام لـ6 متهمين..و40 عاما لمرسى والمشدد لباقى المتهمين في «التخابر مع قطر»

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الإعدام لـ6 متهمين..و40 عاما لمرسى والمشدد لباقى المتهمين في «التخابر مع قطر» الإعدام لـ6 متهمين..و40 عاما لمرسى والمشدد لباقى المتهمين في «التخابر مع قطر»

المستشار محمد شرين فهمي (أرشيفية)

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإعدام 6 متهمين وهم احمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى واحمد اسماعيل ثابت واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وابراهيم محمد هلال، وبمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد مرسى واحمد محمد عبد العاطى وامين عبد الحميد الصرفى بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كل من محمد مرسى وأمين الصرفى وكريمة امين الصرفى بالسجن لمدة 15 عاما، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب احمد رضوان بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 10 الاف دولار، وبمعاقبة كل من احمد على عبده عفيفى وخالد عبد الوهاب وكريمة الصرفى واسماء الخطيب وعلاء سبلان وابراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد مرسى العياط واحمد محمد عبد العاطى وامين الصرفى وخالد عبد الوهاب ومحمد عادل كيلانى واحمد اسماعيل ثابت وكريمة الصرفى واسماء محمد الخطيب مما نسب للمتهم الاول بالبند اولا من امر الإحالة فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر.

والزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع اتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الالية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة , ورفض الدعوى المدنية المقامة من المحامى محمد محمود الجندى , وذلك لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي وايمن محمود وعمر محمد .

وكانت النيابة قد أسندت إلى كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية) , ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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