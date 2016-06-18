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الخارجية: قافلة طبية مصرية أجرت 105 عملية جراحية و1200 فحص طبي ب

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أعضاء القافلة الطبية المصرية بإريتريا

أعضاء القافلة الطبية المصرية بإريتريا

قامت قافلة طبية مصرية موفدة من وزارة الصحة على نفقة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بزيارة إلى أسمرة خلال الفترة من 27 مايو إلى 10 يونيو 2016، والتي ضمت 10 أفراد شملت مشرف عام ومهندس صيانة أجهزة طبية وعدد 8 أطباء بمختلف التخصصات، حيث إلتقت القافلة مع أمينة نور حسين، وزيرة الصحة الإريترية، وبعدد من نوابها ومديري المستشفيات، وذلك للإتفاق على جدول أعمال الأطباء، والذين تم توزيعهم على ثلاثة مستشفيات وهي: “أوروتا” و”هاليبت” و”برهان عيني”، طبقاً لتخصصات الأطباء للتنسيق مع مديري المستشفيات لإجراء العمليات اللازمة بالتخصصات التي تحتاج إليها إريتريا.

وأجرت القافلة الطبية 105 عملية جراحية، وأجرت فحوصاً طبية على أكثر من 1200 مريض، كما أجرت عمليات وجراحة عظام وجراحة عامة، وقدموا المساعدة للأطباء الإريتريين في كثير من العمليات في حين قام الأطباء المصريين بالعمليات الجراحية المعقدة. كما ألقى عدد من الأطباء المصريين محاضرات على الأطباء الإريتريين حديثي التخرج والطلاب بكلية الطب بأسمرة، بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين. وقام أطباء التخدير بإعداد وتجهيز أكثر من 65 حالة للعمليات، وتم إصلاح العديد من الأجهزة الطبية وتشغيل عدد آخر جديد، وكان أداء القافلة المصرية جيداً ومشرفاً بشكل عام.

وأعرب الجانب الإريتري عن تقديره لما قدمته القافلة الطبية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من دعم وجهد لإستفادة الكوادر الطبية الإريترية من الخبرات المصرية في مجال الرعاية الصحية، وتم التأكيد على ترحيب إريتريا بالتعاون المستمر في مجال الصحة مع وتطلعها إلى إستمرار إيفاد القوافل الطبية المصرية إليها، وخاصة في مجال العيون، حيث تعد هذه المرة الثانية لقيام قافلة طبية مصرية بزيارة إلى إريتريا بعد نجاح القافلة الأولى التي زارت أسمرة خلال الفترة من 23/11/2015 إلى 5/12/2015، والتي عكست ردود أفعال إيجابية على المستويين الشعبي والرسمي.

أعضاء القافلة الطبية المصرية بإريتريا

أعضاء القافلة الطبية المصرية بإريتريا

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