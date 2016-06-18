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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد

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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد
افتتح الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة مشروع الصناعات الأثرية والتراثية ( السجاد اليدوى ) بمدينة رشيد والذى يعد نموذجا للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة لتدريب الأيدى العاملة على الصناعات اليدوية والأثرية مثل الأرابيسك وصناعة الأثاث من منتجات النخيل ويضم المشروع حاليا عدد 12 مدربة ومشرف و15 متدربة بالإضافة لعدد 20 نول بتكلفة 370 ألف جنيه.

كما وجه المحافظ ببحث إمكانية عمل معرض لمنتجات المركز بمدينة دمنهور لعرض السجاد اليدوى واللوحات النسيجية التراثية التى تعبر عن تاريخ وحضارة مدينة رشيد الخالدة.

محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد (1)

محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد (2)

محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد (3)

محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد (4)

محافظ البحيرة يفتتح مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد (5)

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