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وصول الفنانة زينة إلى محكمة أسرة مدينة نصر لحضور رابع جلسات "نفقة التوأم"

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وصول الفنانة زينة إلى محكمة أسرة مدينة نصر لحضور رابع جلسات "نفقة التوأم" وصول الفنانة زينة إلى محكمة أسرة مدينة نصر لحضور رابع جلسات "نفقة التوأم"
وصلت الفنانة زينة، منذ قليل، برفقة محاميها معتز الدكر إلى مقر محكمة أسرة مدينة نصر لحضور رابع جلسات نفقة طفليها عز الدين وزين الدين، والتى حركتها ضد الفنان أحمد عز بعد حصولها على حكم نهائى بثبوت نسبهما له.

يذكر أن معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وتم تحديد جلسة 12 مارس لنظر الطلب وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر" الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.


>اليوم.. نظر رابع جلسات دعوى إلزام الفنان أحمد عز بالإنفاق على "توأم زينة"

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