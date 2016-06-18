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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في بورسعيد

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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في بورسعيد مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في بورسعيد

صورة ارشيفية

المراسل: جمال نوفل
> لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء لعبه أمام منزله وقيامه بالعبث في كابل كهرباء بمنطقة سهل الطينة في نطاق محافظة بورسعيد.

وكان قسم طوارئ الصحة ببورسعيد، قد تلقي إشارة من مستشفى بورفؤاد العام ، تفيد بوصول الطفل “كرم سعد أحمد”، 4 سنوات، عن طريق الإسعاف، جثة هامدة نتيجة اللعب في كابل كهرباء وتم وضع الجثة بالمشرحة .

وأثبتت تحريات قسم شرق بورسعيد، قيام الطفل باللعب أمام المنزل، وقام بالإمساك بكابل كهرباء مما أدي الي صعقه في الحال ، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة التصريح بدفن الجثة.

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