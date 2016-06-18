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بالصور.. "الشباب والرياضة" بالغربية تكرم "اليوم السابع" بذكرى العاشر من رمضان

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بالصور.. "الشباب والرياضة" بالغربية تكرم "اليوم السابع" بذكرى العاشر من رمضان بالصور.. "الشباب والرياضة" بالغربية تكرم "اليوم السابع" بذكرى العاشر من رمضان
كرمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية ضمن احتفالات ذكرى العاشر من رمضان التى نظمتها بحمام السباحة الأوليمبى بإستاد طنطا الرياضى، بحضور محافظ الغربية والسكرتير العام والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية.

وقدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، شهادة تقدير لجريدة "اليوم السابع" تسلمها الزميل "محمد عز" تقديرا لدور المؤسسة التثقيفى والتنويرى، والإعلامى وريادتها للعمل الإعلامى ومجهوداتها فى التغطية الإعلامية المتميزة لجميع أنشطة الشباب والرياضة .

جاء ذلك خلال الاحتفالات الرسمية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالغربية، الإدارة العامة للطلائع والإدارة العامة للرياضة، بمناسبة إحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وختام أنشطه مديرية الشباب والرياضة.

وشارك فى الاحتفالات، اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب وأيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة وفتحى الفقى رئيس مدينة طنطا، ونادية حسونة رئيس حى ثان طنطا، وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (1)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (2)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (3)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (4)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (5)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (6)

الشباب والرياضة بالغربية تكرم اليوم السابع بذكرى العاشر من رمضان (7)


>- بالصور..محافظ الغربية يشارك فى احتفالية الشباب والرياضة بذكرى العاشر من رمضان

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