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السودان يدفع بتعزيزات أمنية إضافية للولاية الشمالية المتاخمة للحدود الليبية

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السودان يدفع بتعزيزات أمنية إضافية للولاية الشمالية المتاخمة للحدود الليبية السودان يدفع بتعزيزات أمنية إضافية للولاية الشمالية المتاخمة للحدود الليبية
دفع السودان بتعزيزات أمنية إضافية من قوات الدعم السريع، إلى محلية "الدبة" بالولاية الشمالية، وستعمل تلك القوات على تمشيط الصحراء الشمالية الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، للحد من أنشطة مجموعات مسلحة تعمل فى النهب وتهريب البشر والسلاح والمخدرات.

وأكد قائد ثانى قوات "الدعم السريع" السودانية، عصام الفضيلى، -فى تصريح صحفى اليوم السبت- جاهزية قواته لتحقيق الانتصارات فى المنطقة الشمالية بالتنسيق مع الفرقة 19 مشاة، مشيرا إلى أن قوات "الدعم السريع" تعمل فى كافة الظروف المناخية وقادرة على تنفيذ مهامها.

بدوره، أعلن قائد الفرقة 19 مشاة، عادل حسن حميدة، استعداد القوات المسلحة السودانية لحماية الوطن ومكتسباته، مشيدا بقوات الدعم السريع وهى تحقق الانتصارات فى المواقع المختلفة.

وأضاف القائد العسكرى، أن المسرح الشمالى للبلاد وأمنه "خط أحمر"، وقال "إن القوات المسلحة على عهدها باقية وسائرة فى حماية الوطن".

وكان والى الولاية الشمالية بالسودان، على العوض، قد كشف فى بيان أمام مجلس الولايات، عن ظهور بعض الجماعات المتمردة المسلحة بولايته من بعض القبائل الموجودة على الحدود السودانية الليبية، وتسلل جماعات متطرفة بين حدود البلدين وسط أعداد كبيرة من "المعدنين" -المنقبين عن الذهب والمعادن-، كما أشار الوالى إلى مجموعات أخرى تنشط فى الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات.
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