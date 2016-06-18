"نداء تونس": اتفاق مبدئى مع "النهضة" لتولى سليم شاكر رئاسة حكومة الوحدة

قال النائب الطاهر بطيخ القيادى فى حزب "نداء تونس" أن هناك اتفاقا مبدئيا بين حزبه وحركة النهضة لتولى وزير المالية سليم شاكر رئاسة الحكومة ، خلفا للحبيب الصيد، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس الباجى قايد السبسى لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح بطيخ- فى حوار مع صحيفة القدس العربى- أن "نداء تونس" اقترح شخصيات عدة مثل وزير المالية سليم شاكر ووزير الجماعات المحلية يوسف الشاهد ووزير التربية ناجى جلول (جميعهم من نداء تونس)، وأيضا هناك شخصيات أخرى مثل كمال مرجال (رئيس حزب المبادرة) وعبدالكريم الزبيدى (وزير الدفاع السابق) وحتم بن سالم (مدير المعهد التونسى للدراسات الاستراتيجية)، مضيفا: "تم الاتفاق مع النهضة مبدئياً حول سليم شاكر وهناك أيضا اقتراحات من النهضة، وفى النهاية رئيس الجمهورية هو من سيعين رئيس الحكومة".

ونوه بطيخ إلى وجود نقاش حاليا حول هيكلة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، وتوزيع الأدوار بين الائتلاف الحاكم والأطراف الاجتماعية والسياسية، والجبهة الشعبية وبقية أحزاب المعارضة داخل البرلمان وخارجه.

وأضاف: "نحن (نداء تونس) عندما ربحنا الانتخابات رشحنا الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة، واليوم نطالب بالإجماع بسحب الثقة من الصيد والدعوة لحكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من نداء تونس، ولكن هذا لا يعنى أننا نرفض ترأس شخصية وطنية مستقلة للحكومة يتم الاتفاق عليها مع بقية الأطراف وبقية الأحزاب.

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