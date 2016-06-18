الإندبندنت: "داعش" تراجع عن الفلوجة للحفاظ على مقاتليه

اهتمت صحيفة الإندبندنت البريطانية بالتطورات العراقية ونجاح القوات فى العراق فى إنهاء سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مدينة الفلوجة، والذى دام لعامين.

وقالت إن قادة داعش ربما قرروا ألا يخاطروا بإحداث خسائر كبيرة بين المقاتلين من ذوى الخبرة بالدفاع عن المدينة حتى الرجل الأخير.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أسبوع من القتال الكثيف على مشارف المدينة، قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن داعش قد تم إضعافه. وقد تم الهجوم بقيادة قوات الشرطة النخبوية وقوات مكافحة الإرهاب. وبلغ عدد القوات الحكومية المشاركة 20 ألف جنديا أغلبهم من المنتمين لميليشيا الحشد الشعبى الشيعية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيال قولهم إن داعش كان يعلن عبر مكبرات الصوت أن جميع سكان المدينة يستطيعون المغادرة، مما دفع 600 عائلة للرحيل خلال يوم الخميس وحده، وتم فتح جسرين عبر نهر الفرات، للسماح للسكان بالابتعاد عن المدينة. وما ساعد على رحيل أهالى الفلوجة أيضا تراجع مقاتلى داعش المفاجئ عن نقاط التفتيش داخل المدينة، حسبما قال شهود عيان.

وأكدت الصحيفة أن طبيعة هذا التراجع مهمة لأنها قد تعنى أن قادة داعش قرروا ألا يخاطر بإسقاط خسائر كبرى بين المقاتلين المخضرمين بالمقاومة حتى آخر رجل فى مواجهة الهجوم المدعوم بالضربات الجوية الأمريكية، والذى كان انتصاره محتما فى النهاية.

وكان داعش قد اتبع استراتيجية مماثلة فى مدن الرمادى وسنجار وتكريت، باستخدام القراصنة والشراك والألغام، لكنه تراجع فى اللحظة الأخيرة واستخدم شبكة من الأنفاق للاختباء والهرب.

وقالت الإندبندنت إن استعادة القوات الحكومية العراقية للفلوجة، ورغم أن العملية لم تكتمل بعد ولا تزال مستمرة، يمثل الهزيمة الأكبر التى يعانى منها داعش فى العراق. وهى خسارة شديدة الأهمية نظرا لقرب المدينة من بغداد وأهميتها التاريخية للسنة باعتبارها مكان ظل دوما متعاطفا معه "الأصوليين" الذين قاوموا الاحتلال الأمريكى فى حصارين شهيرين عام 2004.

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