التشكيل المتوقع - مؤمن أساسيا مع الأهلي ومفاضلة بين السولية وسليمان

اطمأن مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي على جاهزية مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب.

الأهلي يواجه زيسكو يونايتد الزامبي عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويبدو أن الاطمئنان على جاهزية مؤمن زكريا، دفع مارتن يول لوضعه في التشكيل الأساسي للفريق.

وفي وقت اقترب فيه مؤمن زكريا بشدة من التشكيل الأساسي وعاد أحمد فتحي أحمد حجازي، فمازال الهولندي يفاضل بين الثنائي وليد سليمان وعمرو السولية لإشراك أحدهما بدلا من صالح جمعة في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي أمام زيسكو كالتالي:

حارس: شريف إكرامي

الدفاع: صبري رحيل - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - وليد سليمان "عمرو السولية" - مؤمن زكريا - رمضان صبحي

هجوم: جون أنطوي